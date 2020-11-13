Китай поздравил Байдена и заявил, что уважает выбор народа США

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, однако учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу [Камалу] Харрис", - сказал он. "Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов", - указал дипломат.