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НОВОСТИ

Сбер представил инновационные разработки топ-менеджерам "Фармасинтеза"

14:35 13.11.2020

Сбер презентовал топ-менеджерам компании «Фармасинтез» последние инновационные разработки экосистемы банка. Сбер регулярно проводит Цифровые дни (Digital Days) для своих корпоративных клиентов. В ходе мероприятия банк представляет современные цифровые продукты и сервисы для бизнеса. В ходе Digital Day Сбер представил «Фармасинтезу» решения для повышения эффективности операционной деятельности компании, такие как аутсорсинг бизнес-процессов от СберРешений; эффективность процессов от Корус Консалтинг СНГ и умная эксплуатация объектов от Современных технологий.

Участники конференции обсудили главные тренды IT-трансформации: облачные решения для бизнеса SberCloud, а также распознавание голоса, запись, анализ и идентификацию вместе с Группой ЦРТ. «Одна из глобальных целей нашего банка — помочь российскому бизнесу выйти на качественно новый уровень. Для этого мы запустили более 250 важных и актуальных для бизнеса сервисов, которые мы традиционно презентуем нашим клиентам на регулярной основе в формате «цифровых дней», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов.

«Наша компания всегда стремится активно внедрять инновации в процесс производства лекарственных препаратов и бизнес-процесс. И сегодня мы с интересом погрузились в изучение современных решений экосистемы Сбера», — отметил президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.

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