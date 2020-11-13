Российские губернаторы «должны лечиться у себя в регионе» - Развожаев

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Губернатор Севастополя призвал чиновников лечиться в своих регионах. Михаил Развожаев заявил, что в случае заражения COVID-19 намерен проходить терапию в севастопольской инфекционной больнице. Об этом он сообщил на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По мнению главы Севастополя, российские губернаторы «должны лечиться у себя в регионе». «Какие ты условия создал, такие и должен на себе полностью прочувствовать», — отметил Развожаев.

«Коммерсантъ» пишет, что вице-премьер крымского правительства Елена Романовская отправилась лечиться от коронавируса в Москву. Ранее в больнице Петербурга из-за COVID-19 умер мэр Ялты Иван Имгрунт. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди после заражения также проходит лечение в московском стационаре, уточнило издание. Говорит Москва