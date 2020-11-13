Российские губернаторы «должны лечиться у себя в регионе» - Развожаев
20:00 13.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Губернатор Севастополя призвал чиновников лечиться в своих регионах. Михаил Развожаев заявил, что в случае заражения COVID-19 намерен проходить терапию в севастопольской инфекционной больнице. Об этом он сообщил на форуме «Сильные идеи для нового времени».
По мнению главы Севастополя, российские губернаторы «должны лечиться у себя в регионе». «Какие ты условия создал, такие и должен на себе полностью прочувствовать», — отметил Развожаев.
«Коммерсантъ» пишет, что вице-премьер крымского правительства Елена Романовская отправилась лечиться от коронавируса в Москву. Ранее в больнице Петербурга из-за COVID-19 умер мэр Ялты Иван Имгрунт. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди после заражения также проходит лечение в московском стационаре, уточнило издание. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 20:40 13.11.2020
- Лукашенко заявил, что ЕС "ничего с ним сделать не сможет"
- 19:50 13.11.2020
- «Эшелонированная оборона» ждет молодых специалистов по кибербезопасности
- 19:20 13.11.2020
- Лукашенко назвал число студентов, исключенных после протестов
- 18:45 13.11.2020
- Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
- 18:00 13.11.2020
- Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем предполагалось
- 17:55 13.11.2020
- Депутат МГД Головченко: Надо увеличить бюджетные расходы на инновации
- 17:32 13.11.2020
- Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента - Совет ЕС
- 17:12 13.11.2020
- Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске твыдвинут от России на "Оскар"
- 17:00 13.11.2020
- Деидеологизация истории Великой Отечественной войны не должна приводить к принижению героизма народа - Путин
- 16:32 13.11.2020
- Германия сочла неоправданным намерение РФ ввести ответные санкции по делу Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать