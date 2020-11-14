Новый и. о. шефа Пентагона заявил о необходимости завершить все войны с участием США

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый исполняющий обязанности шефа Пентагона Кристофер Миллер, назначенный после отставки Марка Эспера, заявил о необходимости завершить все войны с участием США. Об этом сообщает в субботу газета "Хилл".

Издание приводит текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства. "Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться", - написал Миллер.

Он также отметил, что США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане. По его словам, Вашингтону следует "избегать предыдущей <...> стратегической ошибки, которая заключалось в том, что война не была доведена до конца". По его словам, в настоящий момент в Афганистане сложилась ситуация, при которой американские силы должны "перейти от лидерства к поддерживающей роли".

"Хилл" отмечает, что после отставки Эспера появились предположения, что администрация Дональда Трампа намерена быстро вывести войска из Афганистана. Ранее об этом также сообщал информационный портал "Аксиос". По данным его источников, это связано с тем, что и. о. министра обороны Миллер назначил своим старшим советником отставного полковника Дугласа Макгрегора, который выступает за возвращение на родину американских войск, находящихся в Афганистане и Сирии.

Ранее Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности шефа Пентагона. Затем свои должности покинули замминистра обороны по вопросам разведки Джозеф Кернан и и. о. замминистра обороны по политическим делам Джеймс Андерсон.