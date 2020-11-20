Машина с шестью людьми провалилась под лед в ХМАО, есть жертвы
10:05 20.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ханты-Мансийском автономном округе под лёд провалилась машина с шестью людьми. Погибли беременная женщина и ребёнок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства, автомобиль Chevrolet Niva ушёл под лёд на реке Северная Сосьва. В машине был мужчина, две женщины и три девочки. Погибшие — беременная женщина 1991 года рождения и ребёнок 2020 года рождения. Выясняются все обстоятельства случившегося. Говорит Москва
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