Машина с шестью людьми провалилась под лед в ХМАО, есть жертвы

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ханты-Мансийском автономном округе под лёд провалилась машина с шестью людьми. Погибли беременная женщина и ребёнок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, автомобиль Chevrolet Niva ушёл под лёд на реке Северная Сосьва. В машине был мужчина, две женщины и три девочки. Погибшие — беременная женщина 1991 года рождения и ребёнок 2020 года рождения. Выясняются все обстоятельства случившегося. Говорит Москва