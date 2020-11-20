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Треть россиян начали копить деньги во время пандемии - опрос

12:00 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть россиян во время пандемии коронавируса приняли решение начать копить деньги, еще 15% жителей России начали инвестировать. Такие результаты опроса банка "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС).

Среди тех, кто начал копить в пандемию, больше всего жителей Дальневосточного (38%) и Приволжского (37%) федеральных округах, меньше всего - в Южном федеральном округе (29%). Еще 35% опрошенных пока не копили, но пандемия заставила их задуматься об этом (наибольшая доля в Сибири - 43%). Лишь 7% твердо заявили, что никогда не копили денег и не собираются этого делать, свидетельствуют данные опроса.

При этом у 35% опрошенных, среди тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений. Так, на "черный день" откладывают средства 29% россиян: больше всего - в Москве и Московской области (39%), меньше всего - на Северо- Западе (23%) и Северном Кавказе (24%). При этом 23% россиян тратят свои накопления на обычные бытовые нужды, а 7% опрошенных вкладывают отложенные деньги в инвестиции. Лишь 4% респондентов вообще не намерены тратить накопленные деньги, поскольку хотят оставить их детям.

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