Патриарх Сербский Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом
10:00 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Сербский Ириней умер в пятницу утром в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич на своей странице в "Инстаграме".
"Для меня было честью знать вас. Такие, как вы, никогда не уходят", - написал Вучич под траурным фото патриарха.
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