Патриарх Сербский Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Сербский Ириней умер в пятницу утром в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич на своей странице в "Инстаграме".

"Для меня было честью знать вас. Такие, как вы, никогда не уходят", - написал Вучич под траурным фото патриарха.