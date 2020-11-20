Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в пятницу объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.

"Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы", - заявил Алиев в обращении, которое транслируется местными телеканалами.