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Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку

12:32 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в пятницу объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.

"Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы", - заявил Алиев в обращении, которое транслируется местными телеканалами.

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