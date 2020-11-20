0
0
157
НОВОСТИ

Россиянин осужден за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения Северного флота

13:00 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин России Юрий Ещенко приговорен к 13 годам лишения свободы за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) гражданина РФ Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко Ю. А. приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС. Ещенко в суде признал вину и раскаялся в содеянном.

Как отметили в ФСБ, Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, и решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. "В 2015-2017 гг. он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте", - сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, в начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 20.11.2020
Около трети россиян недовольны состоянием дорог в местах своего проживания - опрос
0
10
14:12 20.11.2020
Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции
0
58
14:00 20.11.2020
Среднесуточные поставки газа в КНР с октября превышают контрактные объемы - "Газпром"
0
86
13:32 20.11.2020
НАТО готова к диалогу с российским гражданским обществом
0
135
13:20 20.11.2020
Больше половины россиян никогда не совершали покупок в "черную пятницу" - исследование
0
129
13:05 20.11.2020
В Волгограде суд арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР
0
168
12:32 20.11.2020
Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку
0
212
12:20 20.11.2020
Байден допустил подачу иска к администрации США из-за отказа признать его победу
0
195
12:05 20.11.2020
Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
0
201
12:00 20.11.2020
Треть россиян начали копить деньги во время пандемии - опрос
0
211

Возврат к списку