Россиянин осужден за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения Северного флота
13:00 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин России Юрий Ещенко приговорен к 13 годам лишения свободы за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) гражданина РФ Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко Ю. А. приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС. Ещенко в суде признал вину и раскаялся в содеянном.
Как отметили в ФСБ, Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, и решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. "В 2015-2017 гг. он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте", - сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, в начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ.
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