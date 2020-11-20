Россиянин осужден за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения Северного флота

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин России Юрий Ещенко приговорен к 13 годам лишения свободы за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) гражданина РФ Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко Ю. А. приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС. Ещенко в суде признал вину и раскаялся в содеянном.

Как отметили в ФСБ, Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, и решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. "В 2015-2017 гг. он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте", - сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, в начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ.