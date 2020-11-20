В Волгограде суд арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР
13:05 20.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Суд в Волгограде арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР. Их подозревают в участии в экстремистской организации. В сообщении суда ее название не раскрывается. Между тем, как пишет местное интернет издание «Высота 102», речь идет о запрещенном в России «Союзе Славянских Сил Руси» (или «СССР»). По версии следствия, участники организации пропагандировали, что Российская Федерация — это не государство, а также призывали к отрицанию действующих законов и «противодействию деятельности органов власти всех уровней». Эхо Москвы
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