В Волгограде суд арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР

13:05 Источник: Эхо Москвы

Суд в Волгограде арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР. Их подозревают в участии в экстремистской организации. В сообщении суда ее название не раскрывается. Между тем, как пишет местное интернет издание «Высота 102», речь идет о запрещенном в России «Союзе Славянских Сил Руси» (или «СССР»). По версии следствия, участники организации пропагандировали, что Российская Федерация — это не государство, а также призывали к отрицанию действующих законов и «противодействию деятельности органов власти всех уровней». Эхо Москвы