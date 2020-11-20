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НОВОСТИ

Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции

14:12 20.11.2020 Источник: Известия

Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, следует из разработанного ведомством законопроекта (есть у «Известий»). Чтобы получить ВНЖ, нужно будет вложить в российский бизнес не менее 10 млн рублей, либо владеть ОФЗ или недвижимостью минимум на 30 млн. Впрочем, первый замглавы Минэка Михаил Бабич отметил, что иллюзий относительно миграционного статуса программа формировать не должна — она направлена скорее на приток инвестиций. Инструмент будет востребован у граждан «сложных юрисдикций», таких, как страны Ближнего Востока и Африки, прогнозируют эксперты. Однако они отмечают, что стоимость программы по сравнению с европейскими аналогами слишком завышена.

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