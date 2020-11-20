В Турции оштрафовали двух россиян за отказ носить маски

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Турции задержали двух россиян за отказ носить маски. Полиция аэропорта Анталии выдала нарушителям предписание об оплате штрафа. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве.

По информации «Фонтанки», задержанными оказались пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С этой даты начались полёты в Анкару, Стамбул, а позже — в Анталию, Бодрум и Даламан. Говорит Москва