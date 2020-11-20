В Турции оштрафовали двух россиян за отказ носить маски
16:32 20.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Турции задержали двух россиян за отказ носить маски. Полиция аэропорта Анталии выдала нарушителям предписание об оплате штрафа. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве.
По информации «Фонтанки», задержанными оказались пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С этой даты начались полёты в Анкару, Стамбул, а позже — в Анталию, Бодрум и Даламан. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 20.11.2020
- Яровая предложила изучать приговор Нюрнбергского трибунала в школах и вузах
- 17:00 20.11.2020
- Китай рассмотрит вопрос о вступлении в Транстихоокеанское партнерство - Си Цзиньпин
- 16:17 20.11.2020
- В Дубне состоялся запуск сверхпроводящего ускорителя коллайдера NICA
- 16:14 20.11.2020
- Сергунина: в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей
- 16:12 20.11.2020
- Госдума не поддержит введение штрафов за превышение скорости на 1 км/ч - Володин
- 16:00 20.11.2020
- Разведки РФ и Белоруссии обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой - Лукашенко
- 15:32 20.11.2020
- Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС
- 15:12 20.11.2020
- Житель Нижнекамска осужден на 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей
- 15:00 20.11.2020
- Армянская оппозиция перекрыла улицы Еревана с требованием отставки премьера Пашиняна
- 14:32 20.11.2020
- Около трети россиян недовольны состоянием дорог в местах своего проживания - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать