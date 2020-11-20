Бездомный погиб от холода рядом с храмом во Владивостоке
18:00 20.11.2020 Источник: Интерфакс
В центре Владивостока у Покровского кафедрального собора нашли тело бездомного, вмерзшее в лед, сообщили в ГУ МВД Приморья. Полицейские установили его личность. Ему было 60 лет.
В полиции отметили, что это была "биологическая смерть". Экспертиза установит причину.
Ранее фотографии умершего появились в соцсетях.
В ночь на четверг циклон принес в Приморье дождь, снег, сильный ветер и ледяной дождь. Более 150 000 человек остались без электроснабжения, эти сбои также сказались на водоснабжении и отоплении.
Метеорологи заявили, что толщина обледенения оказалась аномально высокой, до 12 миллиметров на проводах и ветках, такого не наблюдалось последние тридцать лет.
НОВОСТИ
- 18:40 20.11.2020
- 5 миллионов детей приняли участие в проектах благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" за пять лет
- 18:30 20.11.2020
- В Дубне открыта вторая очередь Центра обработки данных ФНС
- 18:10 20.11.2020
- Дело о повреждении автомобилей в Гродно стало "Актом терроризма" и поручено КГБ
- 17:40 20.11.2020
- Просроченные долги россиян в октябре выросли почти на 20 млрд руб.
- 17:12 20.11.2020
- Яровая предложила изучать приговор Нюрнбергского трибунала в школах и вузах
- 17:00 20.11.2020
- Китай рассмотрит вопрос о вступлении в Транстихоокеанское партнерство - Си Цзиньпин
- 16:32 20.11.2020
- В Турции оштрафовали двух россиян за отказ носить маски
- 16:17 20.11.2020
- В Дубне состоялся запуск сверхпроводящего ускорителя коллайдера NICA
- 16:14 20.11.2020
- Сергунина: в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей
- 16:12 20.11.2020
- Госдума не поддержит введение штрафов за превышение скорости на 1 км/ч - Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать