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Бездомный погиб от холода рядом с храмом во Владивостоке

18:00 20.11.2020 Источник: Интерфакс

В центре Владивостока у Покровского кафедрального собора нашли тело бездомного, вмерзшее в лед, сообщили в ГУ МВД Приморья. Полицейские установили его личность. Ему было 60 лет.

В полиции отметили, что это была "биологическая смерть". Экспертиза установит причину.

Ранее фотографии умершего появились в соцсетях.

В ночь на четверг циклон принес в Приморье дождь, снег, сильный ветер и ледяной дождь. Более 150 000 человек остались без электроснабжения, эти сбои также сказались на водоснабжении и отоплении.

Метеорологи заявили, что толщина обледенения оказалась аномально высокой, до 12 миллиметров на проводах и ветках, такого не наблюдалось последние тридцать лет.

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