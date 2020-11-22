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НОВОСТИ

Число зараженных COVID-19 в США превысило 12 млн человек

09:22 22.11.2020 Источник: Интерфакс

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США достигло на 03:00 мск воскресенья 12 млн 51 тыс. 253, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

До 255 тыс. 588 выросло в стране число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний, излечились более 4,45 млн человек.

Во всем мире общее число заразившихся с начала распространения вируса приближается к 58 млн. На 03:00 мск оно достигло 57 млн 985 тыс. 648. Зафиксирован 1 млн 378 тыс. 567 смертных случаев, вылечены более 37 млн человек.

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