Число зараженных COVID-19 в США превысило 12 млн человек

09:22 Источник: Интерфакс

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США достигло на 03:00 мск воскресенья 12 млн 51 тыс. 253, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

До 255 тыс. 588 выросло в стране число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний, излечились более 4,45 млн человек.

Во всем мире общее число заразившихся с начала распространения вируса приближается к 58 млн. На 03:00 мск оно достигло 57 млн 985 тыс. 648. Зафиксирован 1 млн 378 тыс. 567 смертных случаев, вылечены более 37 млн человек.