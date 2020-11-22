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Россия открыла въезд в страну членам семей иностранных спортсменов

10:40 22.11.2020 Источник: Интерфакс

Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье сайт кабинета министров.

"В августе Россия отменила введённые из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

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