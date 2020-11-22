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России нужны от партнеров гарантии выполнения обязательств по ДОН

12:15 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет добиваться твердых гарантий того, что страны, оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН), будут твердо выполнять свои обязательства. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДОН.

"Теперь, выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой - делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории. Разумеется, для России это неприемлемо, - подчеркнули в министерстве. - Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств. Во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН".

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