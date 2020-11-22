В центральной России синоптики прогнозируют аномальное потепление

20:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномально теплая неделя прогнозируется в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Температура будет выше нормы на 2-7 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо- Западном федеральном округе - на 4-7 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и регионах центрального Черноземья температура в течение недели будет около нормы или на 1 градус ниже.