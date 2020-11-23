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Мэр Собянин рассказал о планах по развитию наземного метро

13:01 23.11.2020

Московские центральные диаметры (МЦД) работают уже год и за это время они стали активно использоваться жителями столичного региона. По словам мэра Сергея Собянина, наземное метро, связавшее столицу и Подмосковье, совершило переворот в транспортной сфере и оно будет развиваться. «Сегодня вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым мы открыли Ховрино – первую новую станцию, построенную на будущей линии МЦД-3, которая свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Хороший повод рассказать о том, как выглядят новые станции наземного метро» - отметил градоначальник, по словам которого, на пяти диаметрах МЦД предстоит благоустроить, реконструировать или построить заново более 100 станций. «Мы начали эту работу в 2018-19 годах. И даже в острый период пандемии она не останавливалась ни на одну минуту», - сообщил мэр.

Как отмечает Собянин, власти Москвы вместе с ОАО «Российские железные дороги» и правительством Московской области планируют реконструировать и построить еще несколько десятков станций наземного метро. «Многие из этих проектов находятся в активной стадии реализации и будут завершены уже в 2021-22 годах», - сообщил мэр.

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