Суд оставил без движения иск Навального к Пескову - СМИ
18:00 23.11.2020 Источник: Интерфакс
Пресненский суд Москвы не стал рассматривать исковое заявление и защите чести и достоинства оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
"Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем. Копия определения будет направлена представителям", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Как сообщалось, 16 ноября Навальный подал иск к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Оппозиционер считает, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нем сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и его деловую репутацию, ссылаясь на материал под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы".
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