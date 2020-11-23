Суд оставил без движения иск Навального к Пескову - СМИ

18:00 Источник: Интерфакс

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать исковое заявление и защите чести и достоинства оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

"Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем. Копия определения будет направлена представителям", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Как сообщалось, 16 ноября Навальный подал иск к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Оппозиционер считает, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нем сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и его деловую репутацию, ссылаясь на материал под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы".