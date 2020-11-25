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Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана Кельбаджарского района в Карабахе

12:05 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду в обращении к нации о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района.

"Дорогие, соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", - сказал глава государства в обращении, которое было показано в эфире гостелеканала "АзТВ".

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