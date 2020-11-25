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Автомобиль врезался в ворота ограждения резиденции Меркель в Берлине

13:00 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль врезался в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Водитель, мужчина средних лет, задержан.

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