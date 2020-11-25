Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отложил запланированную на среду рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия", - сказал представитель Кремля.