После 20 лет поисков Кембриджский университет заявил о краже записных книжек Дарвина

16:12 Источник: Эхо Москвы

Кембриджский университет заявил в полицию о краже записных книжек Чарльза Дарвина после 20 лет их поисков. Как сообщается на сайте вуза, до этого предполагалось, что труды знаменитого ученого просто не могут найти в архивах. Стоимость пропавших записей оцениваются в несколько миллионов долларов. Информацию о них внесли в базу данных Интерпола. Эхо Москвы