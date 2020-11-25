После 20 лет поисков Кембриджский университет заявил о краже записных книжек Дарвина
16:12 25.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Кембриджский университет заявил в полицию о краже записных книжек Чарльза Дарвина после 20 лет их поисков. Как сообщается на сайте вуза, до этого предполагалось, что труды знаменитого ученого просто не могут найти в архивах. Стоимость пропавших записей оцениваются в несколько миллионов долларов. Информацию о них внесли в базу данных Интерпола. Эхо Москвы
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