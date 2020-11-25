Стоимость нефти растет и приближается к 50 долл/барр

21:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,51% и достигла $49,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:33 мск.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

WTI торгуется на уровне $46,19 за баррель, что на 2,85% выше уровня закрытия предыдущей сессии.