Стоимость нефти растет и приближается к 50 долл/барр
21:47 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,51% и достигла $49,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:33 мск.
В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.
WTI торгуется на уровне $46,19 за баррель, что на 2,85% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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