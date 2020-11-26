Рабочая группа по политическим вопросам урегулирования в Донбассе не смогла добиться прогресса - ОБСЕ

23:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочей группе по политическим вопросам в Контактной группе не удалось добиться прогресса в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями из-за различий во мнениях. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау.

"Из-за различий во мнениях Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - отметила Грау.

Грау на основе данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила, что режим прекращения огня в Донбассе в целом продолжает соблюдаться. "Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела. Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня", - подчеркнула она.