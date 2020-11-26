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Белоруссия готова к интенсификации отношений с Россией - Лукашенко

12:32 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия готова к усилению и интенсификации отношений с Россией. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в Минске на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг.

"Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается - и не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - заявил Лукашенко.

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