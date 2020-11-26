0
0
157
НОВОСТИ

В Кремле не знакомы с исследованием о боязни россиян шутить в интернете - Песков

14:00 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле не знакомы с исследованием компании ESET, согласно которому три четверти пользователей рунета предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, с чем может быть связана такая обеспокоенность и насколько она обоснованна, представитель Кремля заявил: "Мы не знакомимся с исследованиями этой компании, она нам не известна".

При этом Песков назвал неуместным вопрос, могут ли в Кремле рекомендовать не шутить про политику или избегать определенных тем.

Ранее Forbes со ссылкой на исследовании компании ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение, писал о том, что три четверти опрошенных пользователей рунета предпочитают не публиковать шутки на политические темы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 26.11.2020
Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО
0
62
10:00 24.11.2020
Пригрозив тараном, корабль РФ остановил нарушение госграницы эсминцем ВМС США - МО РФ
0
243
22:00 23.11.2020
Подлодка "Казань" на госиспытаниях поразила "Калибром" цель на дальности более 1 тыс. км
0
287
12:10 21.11.2020
В состав ВМФ принят новый МРК "Одинцово" с зенитным комплексом "Панцирь-М"
0
603
23:00 17.11.2020
США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
0
834
21:15 17.11.2020
Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
0
865
18:50 15.11.2020
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
0
966
18:33 15.11.2020
В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
0
840
14:20 15.11.2020
Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
0
654
13:00 14.11.2020
Американские истребители получат "лучи смерти"
0
630

Возврат к списку