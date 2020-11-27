0
0
123
НОВОСТИ

Франция не признает независимость Нагорного Карабаха - МИД

23:20 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в четверг на брифинге.

"25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно- Карабахской республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, - отмечается в коммюнике. - Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 26.11.2020
Фанаты Марадоны устроили столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса
0
278
20:35 26.11.2020
Глава Роскосмоса рассказал о концепции новой орбитальной станции
0
313
20:21 26.11.2020
Рогозин: Думаю, списывать МКС еще рано
0
307
20:00 26.11.2020
Европарламент призвал страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции
0
352
19:15 26.11.2020
С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3% - Росстат
0
343
18:54 26.11.2020
Очередь желающих проститься с Марадоной растянулась на два километра
0
392
18:50 26.11.2020
В Новогоднюю ночь московский метрополитен будет работать
0
371
18:40 26.11.2020
Мэр Москвы назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне
0
394
18:30 26.11.2020
Собянин: У нас достаточно лекарств для ковидных больных
0
357
17:40 26.11.2020
Уровень репрессий против граждан Белоруссии в ЕК назвали беспрецедентным - СМИ
0
408

Возврат к списку