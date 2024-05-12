Шойгу уходит с поста министра обороны РФ, на его место Путин предложил назначить Белоусова

22:26 Источник: Интерфакс, ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера. Нынешний глава военного ведомства Сергей Шойгу сменит Николая Патрушева на должности секретаря Совета безопасности РФ.

Остальные главы силовых министерств и служб, а также министр иностранных дел Сергей Лавров сохранят свои посты в правительстве. Кроме того, президент предложил назначить на пустовавшее полтора года место председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение президента РФ Владимира Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — сказал Песков.

Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ одновременно будет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии, а также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.