НАТО бессильна в борьбе с помехами в работе GPS на Балтике — польский генерал

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО демонстрирует свое бессилие в борьбе с помехами в работе навигационной системы GPS в регионе Балтийского моря. Такое мнение выразил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Самое худшее в этом то, что пока мы бессильны. Мы не знаем на данный момент, что сделать», — отметил отставной польский военный. Он считает, что к подавлению GPS-сигнала над Балтикой причастна Россия, которая так «проверяет реакцию альянса». Скшипчак не привел никаких доказательств в поддержку этой версии.

8 мая МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России на фоне сообщений о помехах сигнала GPS. Глава внешнеполитического ведомства балтийской республики Маргус Цакхна также попытался возложить на Россию ответственность за приостановку полетов между Хельсинки и Тарту компании Finnair с 29 апреля по 31 мая, вызванную помехами в работе GPS. По словам министра, это нанесло «серьезный ущерб» воздушному движению в Прибалтике. Как добавили в эстонском МИД, Цахкна довел свою версию причин возникновения сбоев в работе навигационной системы до ЕС и союзников по НАТО.

28 апреля министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Байба Браже и Габриэлюс Ландсбергис в комментарии газете Financial Times выразили обеспокоенность помехами в работе системы GPS, что, по их данным, мешает авиасообщению в регионе Балтийского моря. Министры утверждали, что воспринимают ситуацию как «часть враждебных действий России».