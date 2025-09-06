0
0
1
НОВОСТИ

«Роснефть» разыграла автомобиль в Оренбурге

21:31 06.09.2025

В Оренбурге местная жительница Татьяна Сайфуллина победила в розыгрыше автомобиля, устроенного «Роснефтью» в связи с запуском программы лояльности компании на всех заправках компании в регионе.

Победительница, которая заправляется на заправках «Роснефти» уже более 7 лет, получила автомобиль LADA Granta. В розыгрыше участвовали 22 лучших победителя радиовикторины, проводившейся в августе и начале сентября. Все финалисты розыгрыша получили карты «Семейной команды» с начисленными баллами.

Бонусная программа «Роснефти» «Семейная команда» действует более чем на 2 000 заправках «Роснефть» во многих регионах РФ. Теперь она доступна и на 89 станциях входящей в структуру «Роснефти» компании «Башнефть» в Оренбургской области.

Программа лояльности «Семейная команда» позволяет ее участникам заправлять автомобили на заправках «Роснефти» с выгодой. В частности, до конца 2025 года новые участники программы получают 100 баллов за первую покупку от 1000 руб. Клиенты также могут копить бонусные баллы при расчетах на заправках и у партнеров программы. Затем полученные баллы они могут использовать для оплаты топлива, товаров в магазинах и кафе «Роснефти».

В церемонии награждении участвовали пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Михаил Митяев и руководитель команды в классе «Супер-продакшн», шестнадцатикратный чемпион России Кирилл Ладыгин. Участники розыгрыша смогли пообщаться со спортсменами и узнали, какие машины они предпочитают в повседневной жизни и как за ними ухаживают. Гости церемонии участвовали в фото и автограф-сессии и воспользовались реалистичным симулятором, позволяющим оказаться за рулем самого быстрого автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT на виртуальной копии кольцевой трассы.

НОВОСТИ

