Губернатор Иллинойса: Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу, считает губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в связи с намерением Трампа ввести в Чикаго бойцов Национальной гвардии в целях борьбы с преступностью.

«Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп — не сильный руководитель, а испуганный человек. Иллинойс не станет бояться возомнившего себя диктатором человека», — написал губернатор на своей странице в социальной сети X.