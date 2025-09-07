Губернатор Иллинойса: Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу
09:15 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу, считает губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в связи с намерением Трампа ввести в Чикаго бойцов Национальной гвардии в целях борьбы с преступностью.
«Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп — не сильный руководитель, а испуганный человек. Иллинойс не станет бояться возомнившего себя диктатором человека», — написал губернатор на своей странице в социальной сети X.
