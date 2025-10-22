0
НОВОСТИ

За 15 лет износ инфраструктуры здравоохранения снизился в 2 раза — Голикова

16:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Износ инфраструктуры здравоохранения в России снизился в два раза за последние15 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение».

«За 15 лет износ инфраструктуры здравоохранения снизился более чем в два раза. Объем ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи — прим. ТАСС) вырос в 45 раз и превысил 1,5 млн пациентов по итогам 2024 года», — сказала она.

Также за последние 10 лет 126 высокотехнологичных методов лечения переведены на оплату в систему ОМС — это около половины всех методов ВМП. Смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась почти на 31%, а от новообразований — на 24%.

«Чтобы обеспечить доступность медицинской помощи гражданам за 15 лет финансирование медицинской помощи за счет всех источников выросло до 5,6 трлн рублей. А средства ОМС увеличились до 3,5 трлн рублей», — добавила Голикова.

