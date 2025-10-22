Для возвращения ушедших компаний в Россию Есть ряд критериев, которые должны быть соблюдены - МЭР
18:35 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятие решений о возможности возвращения в Россию ушедших ранее иностранных компаний будет основано на перечне гибких критериев, в числе которых отсутствие долгов по налогам и других взносам, сохранение рабочих мест. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» сообщил заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев.
«Есть ряд критериев, которые должны быть соблюдены для того, чтобы иностранные компании могли вернуться в Россию. Мы вместе с коллегами из профильных ведомств договорились о том, что нужно осуществлять гибкое регулирование в части возможных условий возвращения иностранного бизнеса», — сказал он.
В первую очередь, по словам Тюпышева, будут учитываться обстоятельства прекращения работы компаний в России. При этом федеральные ведомства и бизнес-объединения работают над формированием перечней отраслевых критериев к ушедшим ранее инвесторам.
