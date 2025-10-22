Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 525 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 525 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 человек, в зоне ответственности «Запада» — до 230, «Южной» — до 220, «Центра» — свыше 520, на направлении «Восток» — свыше 315, «Днепр» — до 60 военнослужащих.