В ходе ядерной тренировки выполнены пуски МБР и крылатых ракет — Кремль
15:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования выполнены в ходе тренировки ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования», — говорится в сообщении.
