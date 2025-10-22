0
ЕП принял резолюцию с призывом к Сербии ввести санкции против РФ ради сближения с ЕС

22.10.2025

Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой утверждается, что процесс вступления Сербии в ЕС не может продвигаться без присоединения Белграда к санкциям против РФ.

Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят исключительно рекомендательный характер даже для институтов Евросоюза. Поддержали резолюцию 457 парламентариев, против проголосовали 103 депутата, еще 72 воздержались.

«Европарламент вновь заявляет, что переговоры о вступлении Сербии в Европейский союз должны продвигаться только <…> при полном согласовании с внешней и оборонной политикой ЕС и санкциями против России», — отмечается в документе.

