Резервистов планируют направлять на защиту объектов транспорта и НПЗ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервистов планируется направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Законопроектом уточняются цели использования резервистов — предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона и противодействия, прежде всего, беспилотникам», — сообщил он на брифинге, посвященном соответствующему законопроекту.

Цимлянский напомнил, что резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.