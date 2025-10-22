0
НОВОСТИ

Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА

14:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам в России возросла в связи с применением Вооруженными силами Украины дальнобойных БПЛА. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — сказал он на брифинге.

