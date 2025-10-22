Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА
14:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам в России возросла в связи с применением Вооруженными силами Украины дальнобойных БПЛА. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — сказал он на брифинге.
НОВОСТИ
- 15:00 22.10.2025
- В ходе ядерной тренировки выполнены пуски МБР и крылатых ракет — Кремль
- 14:30 22.10.2025
- Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи
- 14:12 22.10.2025
- Военные Литвы ночью зафиксировали около 200 метеозондов контрабандистов
- 14:00 22.10.2025
- Еще один французский музей был ограблен спустя пару часов после кражи в Лувре
- 13:58 22.10.2025
- Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
- 13:32 22.10.2025
- Новостей о саммите РФ и США нет, «сплетни и пересуды» о нем неверны — Песков
- 13:30 22.10.2025
- В 2026 году в Новой Москве откроется пансионат «Измалково» для детей с онкозаболеваниями
- 13:20 22.10.2025
- Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдавии
- 13:05 22.10.2025
- Совфед денонсировал соглашение между РФ и США об утилизации плутония
- 13:00 22.10.2025
- Во Франции могут находиться порядка 700 000 нелегальных мигрантов — глава МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать