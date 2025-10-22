Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

13:58

Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома идет полным ходом, проводится реставрация исторического павильона, беговых дорожек, спортивных комплексов и других объектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который совместно с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут проинспектировал работы.

«Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта и, конечно, будут восстановлены замечательные памятники архитектуры, – сказал градоначальник. – Объем зданий, которые здесь будут находиться, увеличен будет в два раза за счет строительства крупного конноспортивного комплекса. И количество трибун увеличится также в два раза. Не считая временных трибун, которые можно будет пристраивать еще примерно столько же. Так что это будет такой живой действующий активный комплекс».

По словам мэра, близлежащие районы будут благоустроены. «Дополнительная транспортная коммуникация будет проложена, реконструирована дополнительная дорога. Так что с точки зрения транспортной доступности здесь все будет нормально», — отметил Сергей Собянин.

«Запланировали еще благоустройство сквера перед главным корпусом, Беговой аллеи и прилегающих жилых кварталов», — добавил он.

«Сейчас Министерство сельского хозяйства готовит стратегию развития ипподромной деятельности для проведения как раз испытаний по призовому племенному коневодству, для того чтобы выстраивать эти мероприятия, делать кубковую систему, региональную, этапную систему, участвовать в международных соревнованиях и, конечно, повышать престиж и интерес к этой уникальной отрасли», — отметила Оксана Лут.

Центральный московский ипподром – старейший в России (основан в 1834 году) и первый в мире рысистый ипподром. В 2000-х из-за недостаточности финансирования и вложений в инфраструктуру он стал постепенно приходить в упадок. После реконструкции он станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов, добавил Сергей Собянин.

Комплексная реконструкция, проект которой разработан правительством Москвы совместно с Минсельхозом России, предусматривает восстановление исторического облика памятника архитектуры — главного корпуса Московского ипподрома площадью 14,25 тыс. кв. м. Сейчас специалисты реставрируют кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров, а также квадригу и скульптуры коней, расположенные на крыше.

Реставрация позволит увеличить вместимость основной зрительской трибуны главного корпуса почти в два раза — до двух тысяч человек. Возобновит работу тотализатор, будет сохранен исторический ресторан на 150 мест. Музей истории Центрального московского ипподрома и коневодства России расширится в шесть раз: здесь планируется разместить три постоянные экспозиции. На территории ипподрома обеспечат доступ к сети вайфай.

Зона состязаний будет соответствовать международным стандартам проведения конных соревнований. Длина призовой скаковой дорожки составит 1,6 км, ширина — 25 м, что позволит проводить скачки с максимальным числом участников забега до 16 голов. Призовая дорожка для рысистых бегов длиной 1,4 км и шириной 25 м будет рассчитана на забеги с числом участников до 10 голов.

В зоне проведения соревнований по конкуру обустроят конкурное и разминочное поля и технические помещения. Появятся две тренировочные дорожки с мягким и твердым покрытием длиной 1,2-1,3 км и сервисные дорожки для судей и специалистов, организующих телевизионные трансляции. Освещение позволит проводить забеги и скачки в вечернее время.

Пространство внутри скакового и бегового кругов благоустроят: оборудуют шатровую зону финиша (дополнительную площадку для зрителей) и площадку для проведения культурных и спортивных мероприятий. Для прохода внутрь круга возведут подземный пешеходный переход.

Кроме того, построят двухпутный тоннель для выхода лошадей из конюшен и обратно длиной 190 м и шириной 8,2 м, а также тоннель для крупногабаритной обслуживающей техники длиной 300 м и шириной 5 м.

Предусмотрено создание современного конного двора. Он будет включать конюшни для скаковых и беговых лошадей на 282 и 600 голов соответственно, конноспортивный комплекс площадью 36 тыс. кв. м со встроенными конюшнями на 185 голов, тремя манежами и трибунами, а также гостевую конюшню на 100 голов.

Появится ветеринарный блок полного цикла – от высокоточной диагностики до оперативного лечения и реабилитации. Он будет рассчитан более чем на 20 голов. Его оснастят аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. В ветеринарном блоке также откроется карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля.

В составе конного двора будут бочки и водилки для разминки и тренировки, левады и дорожки для моциона лошадей, хостел для участников со столовой и спортзалом, манеж для иппотерапии — лечебной верховой езды, а также административно-хозяйственный блок.

Конюшни оснастят системами вентиляции для оптимального микроклимата. Кроме того, отреставрируют пилоны ворот с конными скульптурами, украшающими въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта.

Сейчас на объекте возводят объекты инфраструктуры, включая конюшни, административно-бытовой комплекс и ветеринарный блок. В результате реконструкции общая площадь инфраструктуры Центрального московского ипподрома увеличится в два раза — до 115,1 тыс. кв. м.