Новостей о саммите РФ и США нет, «сплетни и пересуды» о нем неверны — Песков
13:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новостей о проведении саммита России и США в Будапеште пока нет, сплетни и пересуды о встрече не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Опять же пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности. Новостей пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли пауза в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа или же пока просто не определены сроки.
НОВОСТИ
- 14:32 22.10.2025
- Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА
- 14:30 22.10.2025
- Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи
- 14:12 22.10.2025
- Военные Литвы ночью зафиксировали около 200 метеозондов контрабандистов
- 14:00 22.10.2025
- Еще один французский музей был ограблен спустя пару часов после кражи в Лувре
- 13:58 22.10.2025
- Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
- 13:30 22.10.2025
- В 2026 году в Новой Москве откроется пансионат «Измалково» для детей с онкозаболеваниями
- 13:20 22.10.2025
- Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдавии
- 13:05 22.10.2025
- Совфед денонсировал соглашение между РФ и США об утилизации плутония
- 13:00 22.10.2025
- Во Франции могут находиться порядка 700 000 нелегальных мигрантов — глава МВД
- 12:32 22.10.2025
- Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против РФ, если ЕС примет ее требования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать