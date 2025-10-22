0
0
170
НОВОСТИ

Новостей о саммите РФ и США нет, «сплетни и пересуды» о нем неверны — Песков

13:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новостей о проведении саммита России и США в Будапеште пока нет, сплетни и пересуды о встрече не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Опять же пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности. Новостей пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли пауза в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа или же пока просто не определены сроки.

