Военные Литвы ночью зафиксировали около 200 метеозондов контрабандистов
14:12 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Литвы в ночь на среду в воздушном пространстве балтийской республики зафиксировали порядка 200 метеорологических зондов, которые используют организаторы незаконного бизнеса для переброски из Белоруссии в Литву контрабандных сигарет. Об этом сообщил журналистам начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.
«Военно-воздушные силы уведомили нас о том, что ими были зафиксированы около 200 объектов. Они идентифицированы как воздушные шары — метеозонды», — сказал глава погранведомства.
Пограничники обнаружили на земле в разных районах Литвы 12 зондов. Задержаны четверо подозреваемых в участии в контрабанде, которые намеревались забрать прикрепленный к шарам груз сигарет.
В связи с инцидентом, представлявшим угрозу для безопасности полетов, с 23:00 (совпадает с мск) вторника до 06:30 среды был закрыт Вильнюсский международный аэропорт. С проблемами столкнулись около 4 тыс. пассажиров.
