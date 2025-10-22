Военные Литвы ночью зафиксировали около 200 метеозондов контрабандистов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Литвы в ночь на среду в воздушном пространстве балтийской республики зафиксировали порядка 200 метеорологических зондов, которые используют организаторы незаконного бизнеса для переброски из Белоруссии в Литву контрабандных сигарет. Об этом сообщил журналистам начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

«Военно-воздушные силы уведомили нас о том, что ими были зафиксированы около 200 объектов. Они идентифицированы как воздушные шары — метеозонды», — сказал глава погранведомства.

Пограничники обнаружили на земле в разных районах Литвы 12 зондов. Задержаны четверо подозреваемых в участии в контрабанде, которые намеревались забрать прикрепленный к шарам груз сигарет.

В связи с инцидентом, представлявшим угрозу для безопасности полетов, с 23:00 (совпадает с мск) вторника до 06:30 среды был закрыт Вильнюсский международный аэропорт. С проблемами столкнулись около 4 тыс. пассажиров.