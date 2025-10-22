0
НОВОСТИ

В 2026 году в Новой Москве откроется пансионат «Измалково» для детей с онкозаболеваниями

13:30 22.10.2025

В Новой Москве завершается строительство пансионата «Измалково» — пространства для детей, проходящих амбулаторное лечение онкологических и гематологических заболеваний, и их семей. Проект реализуется благотворительным фондом «Подари жизнь» при поддержке Сбера, правительства Москвы и других партнёров. Сбер профинансировал разработку архитектурной концепции пансионата и строительство одного из жилых корпусов.

Пансионат расположен на территории исторической усадьбы Самариных в Переделкине, которая долгие годы находилась в запустении и разрушенном состоянии. Сегодня усадьба полностью восстановлена и благоустроена, при этом сохранён её исторический облик XVIII–XIX веков. В будущем здесь будут проходить тематические выставки, культурные мероприятия и программы семейной реабилитации.

На территории расположены восемь жилых корпусов на 78 семей, парк, детские и спортивные площадки, теплица и зоны отдыха — всё, что необходимо для комфортного и безопасного проживания семей с детьми, проходящими лечение.

Благодаря пансионату НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва — крупнейший в Европе центр детской онкологии, гематологии и иммунологии — увеличит пропускную способность на 20%, что позволит сотням детей со всей России получать лечение своевременно.

«Ответственность крупного бизнеса — не только экономический результат, но и то, каким будет жизнь следующих поколений, – подчеркнул Герман Греф, президент, председатель правления Сбера. – Мы в Сбере понимаем, что масштаб бизнеса сегодня измеряется не прибылью, а вкладом в развитие общества. Поддерживая такие проекты, как пансионат “Измалково”, мы инвестируем в культуру помощи детям с онкологическими заболеваниями — в инфраструктуру, которая реально меняет качество жизни тысяч семей по всей стране. Это то наследие, которое останется после нас».

Сейчас пансионат готовится к вводу в эксплуатацию. Первые семьи смогут заселиться в пансионат в 2026 году.

Благотворительный фонд «Подари жизнь» основан в 2006 году и помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями по всей России. Сбер поддерживает фонд с момента его основания, участвуя в ключевых программах помощи. Пансионат «Измалково» — первый в России проект, объединяющий восстановление исторического наследия и создание современной социальной инфраструктуры для семей пациентов. Архитектурный проект пансионата, финансируемый Сбером, получил премию Архсовета Москвы как лучший социальный проект. Общий вклад Сбера в реализацию проекта превысил 300 млн рублей, включая разработку архитектурной концепции и строительство одного из корпусов пансионата.

