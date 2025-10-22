Еще один французский музей был ограблен спустя пару часов после кражи в Лувре
14:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные ограбили «Дом просвещения Дени Дидро», музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна, спустя всего несколько часов после кражи в парижском Лувре.
«Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия, — приводит радиостанция France Info заявление мэрии. — По первоначальным наблюдениям, часть „сокровищ музея“ <…> пропала».
Неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты не пострадали. Ведется расследование.
Предположительно, воры проникли в музей в ночь с воскресенья на понедельник. Входная дверь была взломана, а витрина разбита. «Дом просвещения Дени Дидро» в настоящее время закрыт для посещения. Министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.
НОВОСТИ
- 14:32 22.10.2025
- Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА
- 14:30 22.10.2025
- Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи
- 14:12 22.10.2025
- Военные Литвы ночью зафиксировали около 200 метеозондов контрабандистов
- 13:58 22.10.2025
- Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
- 13:32 22.10.2025
- Новостей о саммите РФ и США нет, «сплетни и пересуды» о нем неверны — Песков
- 13:30 22.10.2025
- В 2026 году в Новой Москве откроется пансионат «Измалково» для детей с онкозаболеваниями
- 13:20 22.10.2025
- Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдавии
- 13:05 22.10.2025
- Совфед денонсировал соглашение между РФ и США об утилизации плутония
- 13:00 22.10.2025
- Во Франции могут находиться порядка 700 000 нелегальных мигрантов — глава МВД
- 12:32 22.10.2025
- Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против РФ, если ЕС примет ее требования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать