Еще один французский музей был ограблен спустя пару часов после кражи в Лувре

14:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные ограбили «Дом просвещения Дени Дидро», музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна, спустя всего несколько часов после кражи в парижском Лувре.

«Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия, — приводит радиостанция France Info заявление мэрии. — По первоначальным наблюдениям, часть „сокровищ музея“ <…> пропала».

Неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты не пострадали. Ведется расследование.

Предположительно, воры проникли в музей в ночь с воскресенья на понедельник. Входная дверь была взломана, а витрина разбита. «Дом просвещения Дени Дидро» в настоящее время закрыт для посещения. Министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.

