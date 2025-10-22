Путин лично не будет участвовать в саммите «двадцатки» — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать лично в саммите Группы двадцати (G20, «двадцатка») в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин не примет личное участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно вас проинформируем, кто это будет», — сказал представитель Кремля, комментируя участие РФ в саммите G20 в ЮАР.