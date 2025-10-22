0
0
153
НОВОСТИ

Путин лично не будет участвовать в саммите «двадцатки» — Песков

15:12 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать лично в саммите Группы двадцати (G20, «двадцатка») в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин не примет личное участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно вас проинформируем, кто это будет», — сказал представитель Кремля, комментируя участие РФ в саммите G20 в ЮАР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 22.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 525 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
62
16:00 22.10.2025
Резервистов планируют направлять на защиту объектов транспорта и НПЗ
0
95
15:32 22.10.2025
ВС РФ освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области
0
143
15:00 22.10.2025
В ходе ядерной тренировки выполнены пуски МБР и крылатых ракет — Кремль
0
189
14:32 22.10.2025
Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА
0
288
14:30 22.10.2025
Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи
0
210
14:12 22.10.2025
Военные Литвы ночью зафиксировали около 200 метеозондов контрабандистов
0
784
14:00 22.10.2025
Еще один французский музей был ограблен спустя пару часов после кражи в Лувре
0
300
13:58 22.10.2025
Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
0
248
13:32 22.10.2025
Новостей о саммите РФ и США нет, «сплетни и пересуды» о нем неверны — Песков
0
299

Возврат к списку