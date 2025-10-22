Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи

14:30

Москва является лидером в лечении онкологических заболеваний, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В городе с 2019 года внедряется новый стандарт онкопомощи, цель которого — максимально быстро верифицировать опухоль и начать лечение.

В Москве создано пять многопрофильных онкологических центров, отметил градоначальник. «В каждом — диагностика, все виды лечения и диспансерное наблюдение после его завершения, – рассказал он. – Вся помощь оказывается в рамках одной медорганизации — это сокращает время постановки диагноза, повышает точность и экономит время».

Обнаружение злокачественных опухолей на ранних стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,7% в 2024-м. Доля пациентов, которые состоят на учете более пяти лет с момента постановки диагноза, — с 55,6% до 60%. А показатель летальности онкобольных в первый год после установления диагноза снизился с 17% в 2019-м до 11,5% в 2024-м.

На базе крупнейших городских стационаров организовано 5 многопрофильных онкологических центров – клиника, патоморфологическая лаборатория и центры амбулаторной онкологической помощи. Они обладают полным спектром клинических возможностей: диагностикой, лекарственной терапией, хирургическим лечением, диспансерным наблюдением и другими. За каждым таким центром закреплено население одного или двух административных округов столицы.

Обследование, лечение и диспансерное наблюдение — осуществляются в структуре одной медицинской организации. Это позволило сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

Переход к ориентированной на пациента системе – приоритет развития онкослужбы Москвы. Акцент смещается на результаты, важные для пациентов: своевременность оказания медпомощи, включая быструю верификацию опухоли и начало лечения, а также качество жизни после лечения.

Завершена разработка клиентских путей: четко прописанные маршруты ведения пациентов охватывают все этапы и виды лечения и пожизненного диспансерного наблюдения.

Кроме того, обновляется онкологическая инфраструктура, существующие объекты реконструируются, строятся новые корпуса и комплексы.

После капитального ремонта открыты новые центры амбулаторной онкопомощи: ЦАОП Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина, онкологический центр (ОЦ) № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.С. Юдина, Московский многопрофильный клинический центр (ММКЦ) «Коммунарка», а также онкохирургический корпус ОЦ № 1 ГКБ имени С.С. Юдина.

Новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова открылся в августе 2023 года, корпус лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка» – в сентябре 2024-го.

Общий коечный фонд для онкологических пациентов сегодня составляет около 2 тыс. коек, объемы онкологической помощи увеличились почти вдвое. Продолжается строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 в «Сколкове».

Во всех пяти онкоцентрах (МКНЦ имени А.С. Логинова, МГОБ № 62, ММНКЦ имени С.П. Боткина, ММКЦ «Коммунарка», ОЦ № 1 ГКБ имени С.С. Юдина) созданы современные патоморфологические лаборатории. Появилась возможность организовать работу лабораторий по самым современным стандартам: проводить исследования для индивидуального подбора пациентам терапии, своевременно устанавливать диагноз и планировать лечение с учетом индивидуальных характеристик опухоли, автоматизировать обработку диагностического материала. В каждой лаборатории установлены современные сканеры для оцифровки стеклопрепаратов. Это сокращает время на постановку диагноза и повышает его качество.

Повышение производительности оборудования позволило увеличить количество исследований для подбора таргетной и иммунной терапии.

Внедрение технологий искусственного интеллекта – следующий этап цифровой трансформации. Такие используются для помощи в проведении патоморфологических исследований и диагностики различных видов онкологических заболеваний. При этом искусственный интеллект не заменяет врача, а выступает его ассистентом.

В августе 2021 года был запущен проект по раннему выявлению и профилактике колоректального рака и рака желудка.

На базе ММНКЦ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М. Буянова, ММКЦ «Коммунарка» и МКНЦ имени А.С. Логинова созданы современные эндоскопические центры. За четыре года работы в них выполнили больше 700 тыс. исследований, злокачественные новообразования выявили у 7 тыс. пациентов.

Москва стала первым регионом в России, который досрочно – на три года ранее установленного срока – перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака.

С 1 апреля 2019-го пациентам назначаются наиболее эффективные таргетные и иммунные препараты. Программа современной лекарственной терапии в Москве охватывает 90% онкозаболеваний. С начала 2025 года для проведения терапии по 10 видам рака лекарственные препараты получили свыше 44,5 ты. пациентов.

В 2020 году в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) был интегрирован Московский городской канцер-регистр. В нем собирается информация о пациентах с подтвержденным онкологическим заболеванием.

С помощью телемедицинского сервиса в рамках дистанционных консультаций врачи могут продлить пациенту ранее выписанные электронные рецепты на ряд препаратов, применяемых длительными курсами.

Такое консультирование также проводится по результатам гистологических исследований, если диагноз злокачественного новообразования не подтвердился. Также могут быть созданы направления для прохождения необходимых исследований или госпитализации. Сегодня телемедицинский дистанционный прием ведут свыше 310 врачей-онкологов различного профиля, проведено более 143 тыс. онлайн-консультаций.

В 2025 году в онкоцентрах Москвы начался проект по дистанционному мониторингу пациентов, проходящих химиотерапию. В мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО» участники периодически проходят онлайн-опросы о своем самочувствии после сеансов химиотерапии. Система анализирует полученные данные и выявляет пациентов с высоким риском развития нежелательных явлений. В проекте приняли участие около 2,3 тыс. онкобольных.

В августе 2020 года стартовала реализацию проекта «Персональный помощник» для граждан с подозрением на онкозаболевание или подтвержденным онкодиагнозом. Помощники помогают пациентам с онкологическими заболеваниями записываться на прием к нужным специалистам, на сдачу анализов и проведение исследований, а также напоминают о предстоящем визите к врачу. В проекте приняли участие свыше 265 тыс. человек.

С 2023 года реализуется проект по созданию постов записи. Специалисты помогают пациентам единовременно записаться на инструментальные и лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации. Этими услугами воспользовались свыше 1,3 млн раз.

Большинство видов специализированной онкологической помощи включено в базовую программу обязательного медицинского страхования. Сверх нее нуждающиеся пациенты бесплатно получают 3D и 4D лучевую терапию в 14 городских, федеральных и частных медицинских клиниках.

В работе городского консилиума по профилю «онкология» принимают участие ведущие врачи-онкологи. Председатель консилиума — главный внештатный специалист-онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков. Консилиум позволяет врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых клинических случаев, а также аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной. За время его работы разобрано свыше 5 тыс. клинических случаев.