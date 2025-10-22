0
0
108
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области

15:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» и «Центр» за прошедшие сутки освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка Запорожской области <…>. Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 22.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 525 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
46
16:00 22.10.2025
Резервистов планируют направлять на защиту объектов транспорта и НПЗ
0
82
15:12 22.10.2025
Путин лично не будет участвовать в саммите «двадцатки» — Песков
0
175
15:00 22.10.2025
В ходе ядерной тренировки выполнены пуски МБР и крылатых ракет — Кремль
0
181
14:32 22.10.2025
Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА
0
277
14:30 22.10.2025
Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи
0
202
14:12 22.10.2025
Военные Литвы ночью зафиксировали около 200 метеозондов контрабандистов
0
774
14:00 22.10.2025
Еще один французский музей был ограблен спустя пару часов после кражи в Лувре
0
292
13:58 22.10.2025
Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
0
241
13:32 22.10.2025
Новостей о саммите РФ и США нет, «сплетни и пересуды» о нем неверны — Песков
0
294

Возврат к списку