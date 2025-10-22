ВС РФ освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» и «Центр» за прошедшие сутки освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка Запорожской области <…>. Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.