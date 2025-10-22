Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдавии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учрежденная президентом страны Майей Санду Партия действия и солидарности заявила о формировании большинства в новом парламенте Молдавии.

«Объявляем о формировании парламентского большинства в парламенте XII созыва депутатами парламентской фракции Партии действия и солидарности, состоящей из 55 депутатов», — заявила руководитель фракции Дойна Герман. Остальные депутаты заявили об уходе в оппозицию к этой партии.