Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдавии
13:20 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учрежденная президентом страны Майей Санду Партия действия и солидарности заявила о формировании большинства в новом парламенте Молдавии.
«Объявляем о формировании парламентского большинства в парламенте XII созыва депутатами парламентской фракции Партии действия и солидарности, состоящей из 55 депутатов», — заявила руководитель фракции Дойна Герман. Остальные депутаты заявили об уходе в оппозицию к этой партии.
