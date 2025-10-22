0
0
0
НОВОСТИ

ГД приняла в I чтении проект о повышении МРОТ в 2026 г. до 27 093 руб.

17:40 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля в месяц.

Поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» предусматривается увеличение МРОТ в 2026 году на 20,7% — до 27 093 рублей в месяц. Законопроект был внесен правительством в рамках так называемого бюджетного пакета. Увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, указано в пояснительной записке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 22.10.2025
ЕП принял резолюцию с призывом к Сербии ввести санкции против РФ ради сближения с ЕС
0
132
17:00 22.10.2025
В сутки блокируется более 1,5 млн звонков с поддельных российских номеров
0
155
16:32 22.10.2025
За 15 лет износ инфраструктуры здравоохранения снизился в 2 раза — Голикова
0
180
16:12 22.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 525 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
218
16:00 22.10.2025
Резервистов планируют направлять на защиту объектов транспорта и НПЗ
0
230
15:32 22.10.2025
ВС РФ освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области
0
259
15:12 22.10.2025
Путин лично не будет участвовать в саммите «двадцатки» — Песков
0
330
15:00 22.10.2025
В ходе ядерной тренировки выполнены пуски МБР и крылатых ракет — Кремль
0
284
14:32 22.10.2025
Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА
0
394
14:30 22.10.2025
Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи
0
295

Возврат к списку