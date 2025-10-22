ГД приняла в I чтении проект о повышении МРОТ в 2026 г. до 27 093 руб.
17:40 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля в месяц.
Поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» предусматривается увеличение МРОТ в 2026 году на 20,7% — до 27 093 рублей в месяц. Законопроект был внесен правительством в рамках так называемого бюджетного пакета. Увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, указано в пояснительной записке.
НОВОСТИ
- 17:12 22.10.2025
- ЕП принял резолюцию с призывом к Сербии ввести санкции против РФ ради сближения с ЕС
- 17:00 22.10.2025
- В сутки блокируется более 1,5 млн звонков с поддельных российских номеров
- 16:32 22.10.2025
- За 15 лет износ инфраструктуры здравоохранения снизился в 2 раза — Голикова
- 16:12 22.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 525 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 16:00 22.10.2025
- Резервистов планируют направлять на защиту объектов транспорта и НПЗ
- 15:32 22.10.2025
- ВС РФ освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области
- 15:12 22.10.2025
- Путин лично не будет участвовать в саммите «двадцатки» — Песков
- 15:00 22.10.2025
- В ходе ядерной тренировки выполнены пуски МБР и крылатых ракет — Кремль
- 14:32 22.10.2025
- Угроза ударов по жилым массивам в РФ возросла из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА
- 14:30 22.10.2025
- Собянин рассказал о результатах внедрения нового стандарта онкологической помощи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать