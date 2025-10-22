ГД приняла в I чтении проект о повышении МРОТ в 2026 г. до 27 093 руб.

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля в месяц.

Поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» предусматривается увеличение МРОТ в 2026 году на 20,7% — до 27 093 рублей в месяц. Законопроект был внесен правительством в рамках так называемого бюджетного пакета. Увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, указано в пояснительной записке.