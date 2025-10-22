Ростех объединяет усилия с ведущими вузами и школами для подготовки инженеров для ОПК

19:39

На заседании Бюро Союза машиностроителей России Госкорпорация Ростех подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими инженерными вузами страны — БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ — и московской школой № 58. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации.

С «ВОЕНМЕХом» Ростех договорился развивать образовательно-профессиональные треки «Крылья Ростеха» и «Ростех.Арсенал». В планах — создание Передовой инженерной школы, развитие производственной аспирантуры и активная профориентационная работа с молодежью. Особое внимание уделят формированию требований к компетенциям будущих специалистов и актуализации учебных программ.

Совместно с МФТИ, МГТУ им. Баумана и школой № 58 в районе Покровское-Стрешнево Корпорация создаст единое образовательное пространство «школа — ссуз/вуз — предприятие». Учащиеся будут вовлекаться в проектную деятельность в интересах Ростеха, а вузы разработают для них специализированные программы. Это поможет выстроить непрерывную систему подготовки инженерных кадров — со школьной скамьи до трудоустройства на предприятия Корпорации.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил:

«Вопрос „Кем быть?“ сегодня — это вопрос о будущем нашей страны. У Корпорации уже 350 школ-партнеров, 200 инженерных классов, где учатся около 5,5 тысячи школьников. Мы сотрудничаем более чем со 140 университетами в 45 регионах. Ежегодно на целевые программы в интересах Ростеха вузы принимают порядка 4 тысяч абитуриентов, которые, получив образование, приходят к нам работать».

Новые соглашения укрепят интеграцию образования и промышленности, обеспечив страну мотивированными и подготовленными инженерными кадрами.